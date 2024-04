Fognini entra in tabellone a Marrakech, Miedler ko

Il tennista ligure entra nel tabellone dell'Atp 250 Hassan II di Marrakech. Fognini ha battuto in rimonta l'austriaco Lucas Miedler, col punteggio di 3-6/6-3/6-2. Mercoledì il ritorno in campo per i sedicesimi di finale

