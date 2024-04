Darderi salva 3 match point a Kudla: è al 2° turno

Luciano Darderi avanza al 2° turno del torneo ATP 250 di Houston: l'azzurro salva ben tre match point allo statunitense Kudla, battuto in rimonta 3-6, 7-6, 6-2. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Luciano Darderi avanza al 2° turno del torneo ATP 250 di Houston. E lo fa con una mezza impresa. L'azzurro ha infatti salvato tre match point allo statunitense Denis Kudla, n°160 del ranking, sconfitto in rimonta 3-6, 7-6, 6-2. in oltre due ore e un quarto di gioco. L'italoargentino si conferma un mago sul rosso, dove finora ha giocato praticamente tutti gli incontri della carriera. La svolta nel 12° game del 2° set, quando Darderi annulla tre match point all'americano in un gioco infinito, si va a prendere il tie-break 7-3 per poi piazzare il break vincente e la fuga decisiva all'inizio del terzo parziale. Darderi incontrerà la testa di serie numero 2, Francisco Cerundolo che entrerà direttamente in tabellone al secondo turno. Tra i due non ci sono precedenti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.