Matteo Berrettini parteciperà al Masters di Monte-Carlo (7-14 aprile, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). L'azzurro ha infatti ricevuto una wild-card dagli organizzatori del 1000 che si svolgerà la prossima settimana nel Principato. Per il romano, attualmente n°135 del ranking dopo i sette mesi di pausa a causa dell'infortunio, si tratterà della 4^ partecipazione al torneo. Il direttore David Massey ha inoltre assegnato le tre wild-card rimanenti al francese Gael Monfils, allo svizzero Stan Wawrinka (vincitore del torneo nel 2014) e al monegasco Valentin Vacherot. Il sorteggio del tabellone è in programma venerdì alle ore 17.