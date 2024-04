In attesa del sorteggio (in programma oggi alle ore 17) andiamo alla scoperta delle 16 teste di serie dell'ATP Monte-Carlo. Al momento, aspettando le qualificazioni, sono 4 i tennisti italiani nel main draw: oltre a Sinner sulla terra del Principato vedremo sicuramente anche Musetti, Arnaldi e Berrettini (fresco di wild card). Il torneo è in diretta dal 7 al 14 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW

