Errani in semifinale a Bogotà: Bara ko in tre set

Sara Errani spezza il tabù dei quarti al WTA 250 di Bogotà. Dopo cinque sconfitte in carriera nei quarti del torneo colombiano, l'emiliana si è qualificata per la prima volta alle semifinali. Errani ha battuto la rumena Irina Bara, n. 178 WTA, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3 in 2 ore e 43 minuti di gioco. La seconda maratona vinta da Sarita che due giorni fa aveva impiegato 3 ore per battere Sorribes Tormo: l'azzurra è stata atleticamente e tecnicamente più lucida alla distanza, soprattutto dopo un primo set con appena il 44% di punti vinti con la prima e tre break subiti. Bara paga lo scarso rendimento sulle palle break (6 su 23), ma soprattutto 38 errori gratuiti. Errani conquista così la semifinale - la prima da Tianjin 2017 - in cui affronterà o l'idolo di casa Camila Osorio, n. 6 del seeding, o la testa di serie numero 2, la tedesca Tatjana Maria. Intanto Sara è vicina al ritorno in top 100 alla fine del torneo: virtualmente ha guadagnato 17 posizioni in classifica ed è n. 100 della classifica mondiale.