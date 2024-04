Berrettini, Darderi ed Errani: semi azzurre su Sky

Sabato azzurro da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con tre italiani impegnati in semifinale in tre tornei diversi. Si parte nel pomeriggio con Berrettini a Marrakech contro Navone, in serata toccherà a Darderi a Houston (contro Tiafoe) e Sara Errani a Bogotà (contro Osorio)

Darderi ed Errani a caccia della finale

Berrettini non sarà l'unico azzurro impegnato oggi in semifinale. In corsa ci sono ancora Luciano Darderi all'ATP 250 di Houston e Sara Errani al WTA 250 di Bogotà. Il 22enne italoargentino, reduce dalla grande prestazione contro Giron, affronterà il n. 3 del seeding Frances Tiafoe, campione in carica in Texas. Una vittoria consentirebbe a Darderi di entrare in top 60 per la prima volta in carriera. Ritorno in semifinale dopo più di sei anni, invece, per Sara Errani. L'emiliana affronterà Camila Osorio, idolo di casa e vincitrice della Copa Colsanitas nel 2021.