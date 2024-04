Darderi ko in semifinale: Tiafoe vince in 2 set

Tiafoe elimina l'italoargentino vincendo la semifinale con il punteggio di 6-2, 7-6 in poco più di un'ora e mezza. Nonostante il ko, Darderi registrerà da lunedì il nuovo best ranking (n. 63 al mondo). Tiafoe, invece, affronterà oggi Shelton per il titolo: il match è in diretta alle 21 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sfuma la possibile seconda finale in carriera nel circuito maggiore per Luciano Darderi. L'italoargentino ha perso in semifinale all'ATP 250 di Houston, battuto in due set (6-2, 7-6) da Frances Tiafoe, n. 21 al mondo e testa di serie numero 3 del torneo. Un match sempre all'inseguimento per Darderi che nel primo set fatica sia al servizio (due break subiti, con solo 7 punti vinti con la prima) che in risposta (appena tre punti conquistati). Maggiore equilibrio nel secondo parziale in cui si arriva on serve al tiebreak, ma qui Tiafoe scappa via sul 6-0 e chiude al terzo match point. L'americano sfiderà il connazionale Shelton per il titolo (ore 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), mentre Darderi saluta gli Stati Uniti con il nuovo best ranking visto che da lunedì sarà n. 63 al mondo, lontano appena 23 punti dalla top 60.