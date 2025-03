Machac trionfa ad Acapulco: è il suo 1° titolo Atp

Il ceco batte Davidovich Fokina in due set (7-6, 6-2) e conquista il primo titolo Atp in carriera. Grazie a questo risultato Machac si assicura l'ingresso in top 20 per la prima volta in carriera. Per Davidovich, invece, è la terza finale persa in altrettante disputate

È Tomas Machac il nuovo campione dell'Atp 500 di Acapulco. Il tennista ceco ha conquistato sul cemento messicano il primo titolo Atp in carriera battendo in finale Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 38 minuti di gioco. La conclusione di una settimana perfetta per il 24enne di Beroun, superiore sia sul piano del gioco (in finale ha vinto il 95% di punti con la prima, piazzando 11 ace) che sul piano atletico. La finale è stata equilibrata soltanto nel primo set, risolto al tiebreak dove Machac ha annullato un set point a Davidovich Fokina. Lo spagnolo ha provato a restare in partita nel secondo set (ha avuto una palla break nel secondo gioco), ma dal 2-2 ha perso gli ultimi quattro game consecutivi. Per il n. 48 al mondo è la terza finale persa in altrettante disputate.