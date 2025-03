Il programma di oggi: finali a Dubai e Acapulco

Appuntamento conclusivo per i tornei Atp 500 di Dubai e Acapulco, ultimi impegni prima del Master 1000 di Indian Wells della prossima settimana (in programma su Sky Sport dal 5 al 16 marzo). Negli Emirati si sfidano Auger Aliassime e Tsitsipas, mentre in Messico giocheranno Machac e Davidovich Fokina. Le partite sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato di finali tutto da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte nel pomeriggio da Dubai e si arriverà nella notte ad Acapulco. Prima, alle 16, Felix Auger Aliassime e Stefanos Tsitsipas si contenderanno il trofeo negli Emirati. Il canadese è il primo giocatore nel 2025 a giocare tre finali nel circuito Atp, per il greco invece è la prima dopo una serie di premature eliminazioni, la terza in generale a Dubai dopo quelle perse nel 2019 contro Federer e nel 2020 contro Nole Djokovic. Nella notte tra sabato e domenica invece appuntamento sul cemento messicano con la sfida tra Machac e Davidovich Fokina . Giornata dedicata alle semifinali, invece, all'Atp 250 di Santiago (con tre argentini ancora in corsa: Baez, Ugo Carabelli e Cerundolo), al Wta 500 di Merida e al Wta 250 di Austin .

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match



Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.