Atp Dubai, Auger-Aliassime è il primo finalista

Felix Auger-Aliassime è il primo finalista del torneo Atp 500 di Dubai. Nella prima semifinale sconfigge in rimonta 5-7, 6-4, 6-3 il francese Halys. Per il canadese si tratta della terza finale in stagione, dove attenderà il vincente della sfida tra Tsitsipas e Griekspoor. Il match sarà tra poco in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Auger-Aliassime è il primo giocatore a conquistare la terza finale nel 2025 . Dopo i successi ad Adelaide e a Montpellier, il canadese approda all'ultimo atto di Dubai. Battuto 2-1 il francese Halys , giustiziere ai quarti di finale di Nardi nel tie-break del terzo set. Ora affronterà il vincente della seconda semifinale tra Griekspoor e Tsitsipas, tra poco in campo sempre su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Il primo set, salvo un break e un immediato contro-break ottenuti entrambi a zero nel quarto e quinto game, ha un vero sussulto sul 5-4 per Halys con Auger-Aliassime in battuta: il francese riesce a conquistare tre set point. Il canadese li annulla rischiando a rete e con la potenza della sua prima. Viene richiamato agli straordinari anche sul 6-5, ma due dritti fuori misura lo condannano alla resa, con Halys stavolta bravo a sfruttare subito il set-point in favore. Nel secondo set Auger Aliassime è più aggressivo con la risposta e, grazie a dei punti in difesa di alto livello, strappa la battuta nel quinto gioco. Riesce a mantenere il vantaggio e a chiudere 6-4 il parziale nonostante la tensione lo costringa a salvare due break-point. L'inerzia della partita si sposta così dalla sua parte: nel terzo set strappa la battuta a zero al rivale sul punteggio di 1-1, ha altre 3 palle break non sfruttate sul 3-1 e poi ne cancella due nel game successivo grazie alla prima di servizio. Chiude così 6-3 strappando un'ultima volta la battuta a un esausto Halys.