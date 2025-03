Tsitsipas vince a Dubai: Aliassime ko in due set

Il greco vince l'Atp 500 di Dubai battendo il canadese Felix Auger-Aliassime con un doppio 6-3 in un'ora e 28 minuti di gioco. Per Tsitsipas arriva il 12esimo titolo della carriera. Da lunedì, tornerà in top 10 nel ranking Atp risalendo fino alla nona posizione

Stefanos Tsitsipas vince l'Atp 500 di Dubai . Il greco batte con un doppio 6-3 il canadese Felix Auger-Aliassime in un'ora e 28 minuti di gioco. Per Tsitsipas arriva il 12esimo titolo della carriera (il secondo su cemento outdoor) , nonché la prima vittoria di un Atp 500 (dopo aver perso 11 finali). Da lunedì, il 26enne tornerà in top 10 nel ranking Atp risalendo fino alla nona posizione.

La cronaca del match

Primo set che si gioca inizialmente sui turni di battuta, senza grandi scambi. Al quarto game Auger-Aliassime ha due palle break che non riesce a concretizzare, permettendo a Tsitsipas di recuperare. Da quel momento, cambia la partita: il greco inizia a controllare, recupera dal 40-0 e conquista il break per il 4-3 che conferma nel game successivo. Aliassime è in grande difficoltà: il canadese perde il servizio anche al nono gioco, permettendo a Tsitsipas di chiudere il set 6-3 dopo 39 minuti. Nel secondo set gli scambi sono molto tirati: Aliassime colleziona in tutta la partita 7 palle break, senza riuscire a sfruttarne una. Il match cambia all'ottavo gioco: il canadese, dopo aver sprecato la palla break nel game precedente, perde il turno di battuta e permette al greco di andare a servire per il match che vince con un doppio 6-3.