Errani si ferma in semifinale: vince Osorio

Stop in semifinale per Sara Errani, battuta dalla colombiana Osorio con il punteggio di 7-6, 6-4. Qualche rimpianto per l'emiliana nel primo parziale in cui era avanti 4-0 e ha servito per il set. Il WTA di Bogotà è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

