Nel video le sensazioni del tennista azzurro a poche ore dal debutto: "È un torneo elegante. Qui ho fatto sempre molto bene e contro Djokovic nel 2023 ho ottenuto la mia vittoria più bella". Sull'avversario Fritz: "Ci ho giocato spesso ma mai sulla terra rossa, penso non sia la sua superficie prediletta". Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta da questa domenica su Sky Sport e in streaming su NOW

