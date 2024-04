Panatta: "Sinner? In futuro vincerà Roma e Parigi"

Le parole di Adriano Panatta a margine dell'evento "Un campione per amico" su Jannik Sinner: "Su terra è un altro sport, ma può far bene e prima o poi vincerà a Roma e Parigi. Lui è amato da tutti perché è un grandissimo campione, fa tutto bene"

" Jannik Sinner prima o poi vincerà a Roma e Parigi ". È la previsione fatta da Adriano Panatta a margine dell'evento "Un campione per amico". Per l'ex n. 3 al mondo, Jannik riuscirà a trionfare anche sulla terra rossa, ma servirà tempo: "Su terra è un altro sport - spiega a Sky Sport - Ma può fare bene anche su questa superficie . Può darsi che non ci riesca quest'anno, ma prima o poi vincerà gli Internazionali e il Roland Garros".

"Sinner amato da tutti, fa tutto bene"

Panatta ha poi speso parole d'elogio nei confronti di Sinner parlando dei suoi comportamenti, dentro e fuori dal campo: "Lui è amato da tutti perché è un grandissimo campione, un ragazzo per bene, educato ed equilibrato - ammette - Non sbaglia mai una dichiarazione, non ha mai un gesto di stizza in campo, rispetta gli avversari: sembra quasi finto. Oggi si parla di Sinner per qualsiasi cosa faccia: se apre l'ombrello alla raccattapalle, se gioca a calcetto con un bambino. Questo ragazzo fa tutto bene".