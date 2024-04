Ufficiale l'entry list del Masters 1000 di Roma, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'8 al 19 maggio. Già sette italiani in tabellone: guida Sinner, ma la pattuglia azzurra aumenterà con le wild card. Iscritti tutti i big compreso Nadal (con il ranking protetto)

LA "PROVA DEL ROSSO" PER SINNER