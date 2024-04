Nonostante la sconfitta, Monfils regala spettacolo a Monte-Carlo. Come visibile nel video, nella sfida contro Medvedev, il tennista francese è stato autore di una volée di mano sinistra che gli ha regalato il vantaggio nel 9° game del 2° set e un largo sorriso a commento del suo gesto. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ATP MONTE-CARLO, TUTTI GLI HIGHLIGHTS