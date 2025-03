Fognini ko a Marrakech: avanza Collignon

Fognini saluta il torneo di Marrakech, battuto all'esordio dal belga Collignon con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 6 aprile

Stop all'esordio per Fabio Fognini all'Atp 250 di Marrakech . Il ligure ha perso al 1° turno contro il belga Raphael Collignon , n. 92 della classifica mondiale, con un doppio 6-3 in un'ora e 15 minuti. Una partita in chiaroscuro per Fognini che ha accusato un nuovo problema alla caviglia sinistra , lo stesso piede che l'aveva costretto al ritiro a inizio anno ad Adelaide con Bonzi. Problemi fisici che non hanno dato continuità a Fognini nel corso di questi primi mesi dell'anno, con cinque sconfitte su sei partite disputate e ancora a caccia della prima vittoria stagionale nel circuito maggiore.

La cronaca del match

Già dalle prime battute la partita si mette in salita per Fognini. L'azzurro perde il servizio in apertura commettendo tre doppi falli su 10 punti giocati. Un break che Collignon difende fino alla fine con l'aiuto del servizio, vincendo l'83% di punti con la prima di servizio nel parziale. Fognini commette diverse sbavature (22 gratuiti solo nel primo set) e chiude il parziale con un altro break subito. Nel secondo set Fognini parte meglio e trova il break in apertura, ma nel secondo game arriva l'imprevisto: nell'approccio a rete per una volée, Fabio poggia male il piede sinistro e si fa male alla caviglia. L'azzurro prova a stringere i denti e torna in campo con una vistosa fasciatura nella caviglia, ma dal 2-0 a favore perde cinque degli ultimi sei game giocati. Collignon ottiene così la prima vittoria in carriera a livello Atp: al secondo turno affronterà il portoghese Nuno Borges, n. 4 del seeding.