Sinner, Sonego e Musetti-Nole: che giovedì su Sky

Sarà un super giovedì al Masters 1000 di Monte-Carlo , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nella giornata dedicata agli ottavi di finale scenderanno in campo tre italiani, in una vera e propria maratona di tennis. Ad aprire il programma degli azzurri sarà Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic , nel rematch della sfida giocata un anno fa, vinta dal carrarese al terzo set. Nole deve sfatare il tabù azzurro visto che cinque delle ultime nove sconfitte sono arrivate contro italiani. Poi i riflettori saranno puntati su Jannik Sinner . Reduce dall'esordio perfetto con Korda, l'altoatesino affronterà Jan-Lennard Struff , già battuto un mese fa a Indian Wells. Ultimo match di giornata, invece, sarà quello Lorenzo Sonego : dopo aver battuto Auger Aliassime da lucky loser, Sonny sfiderà sul campo dei principi il francese Ugo Humbert , n. 15 al mondo.

