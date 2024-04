Primo turno da sogno per Flavio Cobolli al torneo ATP 500 di Barcellona: il romano infatti debutterà contro Rafa Nadal, che rientra nel circus dopo alcuni mesi di stop. In campo anche Arnaldi e Musetti. Il torneo da lunedì 15 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Flavio Cobolli non dimenticherà troppo facilmente il sorteggio del “Barcelona Open Banc Sabadell”, torneo ATP 500 in programma dal 15 aprile in Catalogna (diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW). Il 21enne romano, n.63 ATP, è stato infatti sorteggiato al 1° turno contro 'Sua Maestà' Rafa Nadal. Tra il 21enne di Roma ed il 37enne mancino di Manacor, attualmente n.646 ATP ed in gara con il ranking protetto, non ci sono precedenti. Chi vince questa sfida sarà l’avversario d’esordio dell’australiano Alex De Minaur, n.11 del ranking e 4 del seeding. Rafa, che proprio qualche giorno fa ha dato forfait a Monte-Carlo, ha giocato soltanto tre partite negli ultimi 15 mesi, complice il riacutizzarsi del problema fisico che lo aveva bloccato lo scorso anno.