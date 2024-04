Jannik Sinner incassa la seconda sconfitta di questo 2024 cedendo in semifinale a Stefanos Tsitsipas nel Masters 1000 di Monte-Carlo: 6-4, 3-6, 6-4 i parziali per il greco. Guarda gli highlights. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

SINNER-TSITSIPAS: CRONACA