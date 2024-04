Tsitsipas trionfa a Monte-Carlo: Ruud ko in 2 set

Terzo trionfo in carriera nel Principato per il greco che batte Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-4. Finale dal doppio volto: Tsitsipas domina nel primo, soffre nel secondo (5 palle break annullate nel parziale) e chiude sul servizio del norvegese. Con questo successo il greco torna in top 10

E sono tre. Dopo il 2021 e il 2022, Stefanos Tsitsipas torna a vincere il Masters 1000 di Monte-Carlo. Il greco, che in semifinale aveva eliminato Jannik Sinner, ha conquistato il titolo battendo in finale Casper Ruud: 6-1, 6-4 in punteggio finale in un'ora e 37 minuti di gioco. Una partita mai in discussione per Tsitsipas che conferma il feeling speciale con il Principato, lì dove ha vinto 21 match in carriera contro appena 3 sconfitte. La terra di casa.