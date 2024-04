L'albo d'oro del Masters 1000 di Monte-Carlo

Nel Principato si riparte dal titolo vinto un anno fa da Rublev contro Rune. Tra i campioni del Monte-Carlo Masters anche Fabio Fognini e Nicola Pietrangeli, quest'ultimo tre volte vincitore. Il dominatore assoluto, però, è Rafael Nadal: 11 titoli vinti dallo spagnolo, assente per via dei problemi fisici. L'albo d'oro completo del torneo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 14 aprile

