Jannik Sinner tornerà a giocare sul rosso la settimana successiva a Wimbledon: è ufficiale infatti la sua partecipazione al torneo 250 di Bastad, in Svezia (15-21 luglio). L'obiettivo è non perdere confidenza con la superficie in vista del torneo olimpico, in programma dal 28 luglio sulla terra del Roland Garros a Parigi. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW