Sarà ancora Tsitsipas contro Ruud: sette giorni dopo la finale di Monte-Carlo vinta dal greco, il norvegese proverà a prendersi l'immediata rivincita sulla terra di Barcellona. Tsitsipas ha avuto la meglio in rimonta del serbo Lajovic, mentre Ruud ha regolato in due set l'argentino Etcheverry. Domenica 21 aprile finale su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud ci hanno preso gusto. Soltanto sette giorni fa si sono giocati il Masters 1000 di Monte-Carlo e domenica 21 aprile faranno lo stesso all'ATP 500 di Barcellona (finale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW). Il norvegese avrà, dunque, la possibilità di prendersi la rivincita dopo la netta sconfitta nel Principato (6-1 6-4). Sarà la quinta sfida tra i due giocatori, col bilancio al momento in perfetta parità (2-2).