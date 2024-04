Tour itinerante Coppa Davis fa tappa a Roma

Roma accoglie la Coppa Davis: fino a lunedì 22 aprile l'Insalatiera vinta da Jannik Sinner e dagli altri eroi azzurri capitanati da Filippo Volandri sarà esposta al Circolo Tennis Eur nell'ambito del Tour itinerante. Per l'occasione invitati al circolo anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il vice Presidente Carlo Mornati, oltre al Presidente della Fitp Angelo Binaghi e i dirigenti Massimo Verdina e Giorgio Di Palermo

Tantissimi gli appassionati di tennis che hanno voluto scattare una foto ricordo con il Trofeo e condividere le emozioni accanto alla più antica e prestigiosa competizione a squadre al mondo. Presente anche Corrado Barazzutti , vincitore nel '76 della Coppa Davis insieme a Panatta, Bertolucci e Zugarelli. Un trofeo rivinto dall'Italia a Malaga lo scorso novembre a distanza di 47 anni. Un'impresa che ha reso per tutti ancora più emozionante la giornata vissuta al CT Eur, uno dei circoli storici in Italia, vero e proprio gioiello immerso nel verde della Capitale.

Il Tour itinerante della Coppa Davis ha fatto tappa a Roma. Grande festa al Circolo Tennis Eur dove, fino a lunedì 22 aprile, rimarrà esposta la mitica "Insalatiera d'argento", visibile agli appassionati. Il Presidente del Circolo, Vincenzo Vecchio , ha invitato per l'occasione il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il vice Presidente Carlo Mornati , oltre al Presidente della Fitp Angelo Binaghi e i dirigenti Massimo Verdina e Giorgio Di Palermo .

Il tennis è su Sky Sport

La Coppa Davis, come lo scorso anno, sarà visibile anche quest'anno sui canali Sky Sport e l'augurio è che il tennis continui a vivere questa lunga onda azzurra così travolgente ed esaltante nei prossimi grandi eventi: Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon, passando per le Olimpiadi di Parigi fino alle Atp Finals di Torino. Sperando anche il prossimo novembre di riportarci a casa da Malaga la Coppa Davis. Ammirata e immortalata al TC Eur in tutta la sua grande bellezza.