Inizia la settimana del Masters 1000 di Madrid, da seguire in diretta dal 24 aprile al 5 maggio su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 11 è in programma il sorteggio: Sinner, che guida la pattuglia italiana con sei azzurri nel main draw, è la testa di serie numero 1 dopo il forfait di Djokovic. Andiamo alla scoperta delle 32 teste di serie e degli italiani al via

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT