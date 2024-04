La tennista spagnola ha accusato un nuovo problema durante il match contro Sabalenka al WTA 500 di Stoccarda. Gli infortuni stanno mettendo a rischio la sua carriera, costringendola a fare iniezioni regolari di cortisone: "Mi hanno detto che è l'unica soluzione per continuare a giocare per qualche anno. Il dolore c'è e ci sono volte che non riesco a sopportarlo"

Due anni fa Paula Badosa stava per diventare numero 2 al mondo, il suo best ranking nella classifica WTA. Oggi la tennista spagnola non sa per quanto potrà continuare a giocare ad alti livelli. Gli infortuni la stanno tormentando, costringendola a dare forfait a diversi tornei. L'ultimo ritiro è arrivato al WTA 500 di Stoccarda, a metà del terzo set contro Aryna Sabalenka. Badosa è uscita dal campo in lacrime, consolata dall'amica e rivale. In una puntata del WTA Insider Podcast, la spagnola ha raccontato della sua incertezza per il futuro: "A metà marzo, i medici mi hanno detto che è complicato dare seguito alla mia carriera. Dopo che li ho pregati di darmi una soluzione, mi hanno consigliato di fare iniezioni regolari di cortisone. Mi hanno detto che è l'unica soluzione se voglio continuare per qualche anno. Gli ho risposto che ne ho solo 26, è stata dura. Le iniezioni funzionano, anche se il dolore c'è e ci sono volte che non riesco a sopportarlo".