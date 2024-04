Nadal torna a Madrid: con Blanch è già storia

Ventesima e ultima partecipazione al Madrid Open per Nadal che debutta con il 16enne Darwin Blanch: tra i due ci sono 21 anni e 117 giorni di differenza, il match nella storia dei Masters 1000 con il gap di età più alto. L'incontro è in diretta alle 17 su Sky Sport e in streaming su NOW

Parlare di tattica e di statistica per presentare la partita tra Nadal e Blanch è esercizio inutile: Rafa giocherà la 1294esima partita a livello ATP. Il giovane Darwin appena la seconda, dopo quella persa a Miami un paio di mesi fa contro Tomas Machac. Rafa ha vinto 92 titoli ATP. Darwin probabilmente sarebbe soddisfatto di sé stesso se riuscisse a chiudere la propria carriera con un quarto di questo palmares. Rafa ha vinto 22 Slam, Darwin al momento, come tutti i sedicenni, sogna un Major per volta.

Nadal, quasi 38 anni, tutti visibili sulle spalle stanche e sui piedi ormai massacrati dalla fatica, invece, quasi penserà che, dopo una carriera passata a essere “l’enfant prodige” per antonomasia , sarà lui a incarnare la suggestione di essere un monumento che cammina. Ci penserà mentre osserverà il sedicenne Darwin sfilare davanti a sé e forse gli sembrerà di rivivere soprattutto il giorno in cui, a Wimbledon, nel 2006, fu lui l’impertinente ventenne che aveva sconfitto un Andre Agassi (guarda caso, statunitense) sempre più vicino al ritiro.

21 anni, 117 giorni . Nel mezzo, tre Slam che sono diventati 22, tre Roland Garros che sono diventati quattordici. Nonostante spesso gioventù voglia dire ingenua incoscienza, nel momento in cui il classe 2007 Darwin Blanch , 16 anni e la testa piena di ricci e di sogni nel cassetto, calpesterà la terra “magica” di Madrid, entrando sul campo Manolo Santana, saprà già che dietro di lui, si alzerà un boato, fragoroso, spaventoso, leggendario, pronto ad andare in guerra al fianco di “re” Rafa Nadal , al valzer di addio nella Caja Magica.

Un po' Rafa, un po' Shelton: chi è Blanch



Blanch, mancino come Nadal e dai lineamenti che ricordano un po’ quelli di un’altra “star in the making” nel circuito ATP come Ben Shelton, è in tabellone grazie a una wild card. Nessuna stranezza: il talento americano è seguito dall’agenzia IMG, che, oltre a occuparsi di selezionare e tenere d’occhio i migliori prospetti per il tennis del futuro, figura tra gli organizzatori del Masters 1000 di Madrid.

E così, la suggestione di affrontare una leggenda si è presto trasformata in uno scherzo, gradito, del destino. Destino che il sedicenne Darwin ha ben chiaro fin dal proprio cognome: ultimo di quattro fratelli, non poteva che crescere con la racchetta in mano. Ulises, il primogenito, è stato al massimo numero 236 nel ranking ATP. Buon piazzamento in senso assoluto, ma non per chi vuole vivere di tennis. Dali e Krystal, invece, si sono fermati ancora prima, sull’uscio di un’esperienza juniores mai veramente diventata qualcosa di più in età adulta.

Darwin, però, sembra avere già un ritmo diverso. Pronti, via: il primo boom è arrivato a fine 2023, con la top ten in classifica juniores, ottenuta grazie alle semifinali al Roland Garros e a Wimbledon e che ha significato il diritto a usufruire del Next Gen Accelerator Programme, il programma che riserva ai migliori Next Gen nel circuito la possibilità di usare un simil “ranking protetto” per garantirsi un posto in otto tabelloni Challenger a scelta.