Le parole di Nadal alla vigilia della 20esima partecipazione al Masters 1000 di Madrid: "Non credo di poter giocare al 100%, ma è importante disputare Madrid per l'ultima volta in carriera. Voglio finire il torneo fisicamente integro". E sulla presenza al Roland Garros: "Se ci arriverò nelle condizioni odierne, non giocherò. Ho ancora degli obiettivi dopo il Roland Garros, come le Olimpiadi"

La ventesima partecipazione al torneo di Madrid sarà anche l'ultima in carriera per Rafael Nadal. Alla vigilia dell'esordio contro il 16enne Darwin Blanch, Rafa ha confermato che questa sarà l'ultima volta alla Caja Magica da giocatore: "Non credo di poter giocare al 100%, ma è importante poter giocare per l'ultima volta a Madrid - ha spiegato Rafa in conferenza stampa - Significa molto per me giocare su questo campo dove ho vissuto momenti molto belli". Rientrato nel circuito a Barcellona dopo l'ennesimo stop per infortunio, Nadal ha messo in dubbio la sua condizione fisica, tanto da mettere in discussione anche la presenza al Roland Garros: "Giocherò il Roland Garros solo se mi sentirò competitivo - ha ammesso lo spagnolo - Se ci arriverò nelle condizioni odierne, non giocherò. Se non potrò giocare, non sarà la fine del mondo o la fine della mia carriera. Ho ancora degli obiettivi dopo il Roland Garros, come le Olimpiadi".