Debutto per Lorenzo Musetti al Masters di Madrid: il toscano affronta alle 11 il brasiliano Tiago Seyboth Wild. Torna in campo anche Luciano Darderi contro lo statunitense Taylor Fritz, n°13 ATP. Tra le donne esordio per Jasmine Paolini contro la giovane Jimenez Kasintseva, mentre per Lucia Bronzetti c'è la kazaka Elena Rybakina. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio

Al via i primi match di 2° turno maschile a Madrid. Alla Caja Magica debutto per Lorenzo Musetti, numero 29 del mondo, che nella capitale spagnola vanta l'ottavo di finale del 2022 come miglior risultato. Il toscano se la vedrà con il brasiliano Thiago Seyboth Wild, n°63 del mondo, con cui non ci sono precedenti. Possibile scontro, poi, al terzo turno, contro Carlos Alcaraz, campione in carica e testa di serie numero 2, che torna in campo dopo i forfait di Monte-Carlo e Barcellona sfidando il kazako Shevchenko. Torna in campo anche Luciano Darderi, che dopo aver centrato la prima vittoria in carriera in un Masters 1000 contro Gael Monfils, alza l'asticella affrontando per la prima volta lo statunitense Taylor Fritz, numero 13 del mondo. In campo anche il torneo WTA, che chiude il programma di 2° turno. Lucia Bronzetti affronta la kazaka Elena Rybakina, n°4 del seeding. Esordio per Jasmine Paolini, 13 del mondo, che se la vedrà con l'andorrana Jimenez Kasintseva, 18 anni e n°335 del ranking WTA. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.