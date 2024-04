Alcaraz parte forte: Shevchenko ko 6-2, 6-1

Esordio convincente di Carlos Alcaraz, che dopo i due forfait per i problemi al braccio destro, debutta con un 6-2, 6-1 al kazako Shevchenko. Avanti anche Rublev e Hurkacz. Il Masters 1000 di Madrid è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DI MUSETTI E DARDERI