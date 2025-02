Il tedesco eliminato a sorpresa nei quarti del torneo in corso in Brasile dall'argentino Comesana, numero 86 del ranking mondiale. Dopo la mancata semifinale a Buenos Aires, un'altra delusione per il numero 2 del mondo. Una sconfitta che, almeno fino all'inizio del torneo di Monte-Carlo, certifica il primato in classifica per Sinner. Jannik intanto è stato fotografato sulle piste da sci vicino a casa TENNIS, TUTTE LE NEWS

Fuori anche ai quarti di finale del torneo di Rio de Janeiro. Dopo aver mancato le semifinali a Buenos Aires, Alexander Zverev delude anche in Brasile e viene eliminato a sorpresa da Francisco Comesana, argentino numero 86 del ranking Atp. Il tedesco, numero 2 del mondo, è stato sconfitto in tre set ( 4-6 6-3 6-4). Nel terzo set, in particolare, Comesana era sotto 1-4 ma ha saputo recuperare e ha conquistato la sua prima semifinale nel circuito Atp. In semifinale affronterà l'unico non argentino ancora in corsa per il titolo, il francese Alexandre Muller, visto che l’altra semifinale vedrà sfidarsi i due argentini Baez e Carabelli.

Zverev ko e il primato di Sinner Il tour sudamericano di Zverev si chiude dunque senza titoli: eliminato ai quarti di finale da Cerundolo a Buenos Aires, fuori sempre ai quarti anche a Rio contro l’altro argento Comesana. Due risultati deludenti, che frenano il tedesco nella corsa al primo posto del ranking mondiale. Con Sinner sospeso tre mesi per il caso clostebol, Zverev avrebbe potuto trarre vantaggio dai due tornei in Argentina e Brasile per avvicinarsi al numero uno. Invece, l’eliminazione ai quarti è una buona notizia per Sinner, sicuro di restare numero 1 almeno fino all’inizio del 1000 di Monte-Carlo.