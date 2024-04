Sky Tennis show, è la stagione dei record

Quella in corso è una stagione senza precedenti, con circa 6000 match in 12 mesi, 13 mila ore di tennis raccontate da una squadra di top talent, più di 100 tornei tra ATP e WTA, circa 300 ore di studi e il tocco Sky delle produzioni originali. Il tennis catalizza il 22% degli ascolti di Sky Sport, con un appeal cresciuto del 135% in un anno. In 4 mesi si contano già 3 dei migliori match più visti di sempre su Sky. Raddoppiati i contatti unici giornalieri del canale Sky Sport Tennis

Nella Casa dello Sport di Sky è in corso una stagione di tennis senza precedenti, con numeri da record e ascolti alle stelle . Mentre cresce la passione per uno sport sempre più amato, Sky assicura una copertura straordinaria delle sfide più attese, con un’attenzione particolare rivolta alle imprese azzurre per esaltare lo spettacolo di questo importante momento storico. Quantità di eventi e qualità del racconto – tra approfondimenti e produzioni originali - sono tra i marchi di fabbrica del grande tennis su Sky e in streaming su NOW , sport diventato ormai pilastro imprescindibile con un’offerta sempre più ampia: la stagione in corso conta infatti circa 6.000 match in 12 mesi, oltre 13 mila ore di gare in diretta grazie soprattutto al canale Sky Sport Tennis . Più di 100 tornei tra ATP e WTA , grazie all’accordo quinquennale fino al 2028, e circa 300 ore riservate ad analisi e approfondimenti. La migliore tecnologia a supporto del racconto: in arrivo un nuovo studio ipertecnologico con la realtà aumentata dedicato agli Internazionali BNL d’Italia, con una squadra di professionisti di alto livello sempre in campo. A tutto questo si aggiungono ascolti record – in 4 mesi si contano già 3 dei migliori match più visti di sempre su Sky - grazie allo spettacolo , alle emozioni , alla tensione e al divertimento che stanno caratterizzando i primi tornei del 2024, con le grandi imprese di Jannik Sinner , vincitore quest’anno dell’Australian Open e del Masters 1000 di Miami, ma anche di Jasmine Paolini , campionessa del WTA 1000 di Dubai. Fuoriclasse che hanno colorato di azzurro le ultime settimane e che contribuiscono a rendere ancora più speciale il momento d’oro di questo grande sport.

Tutto il tennis di Sky

La stagione tennistica 2024 di Sky copre tutti i 12 mesi dell’anno con un infinito “serpentone” di eventi che sta accompagnando tifosi e appassionati lungo un autentico Sky Tennis Show. Uno spettacolo che comprende tutti i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000, gli ATP 500 e 250, oltre ai WTA 500 e 250, il magico appuntamento con Wimbledon (1°-14 luglio), le fasi finali di Davis Cup con il Group Stage a Bologna, Valencia, Zhuahi e Manchester (10-15 settembre) e le Finals 8 a Malaga (19-24 novembre), le Nitto ATP Finals di Torino (10-17 novembre), le WTA Finals (2-9 novembre) e le Next Gen ATP Finals presentate da PIF (18-22 dicembre). E proprio con i due ATP Masters 1000 e WTA 1000 su terra, il torneo di Madrid in corso e gli Internazionali BNL d’Italia a Roma (7-19 maggio), entra nel vivo la stagione del grande tennis europeo: protagonisti straordinari, campionesse e campioni di primo piano nei tornei più prestigiosi per continuare la caccia all’ambito titolo di numero 1 del mondo. Senza dimenticare i tornei trasmessi da Eurosport: il Roland Garros (26 maggio-9 giugno), la Laver Cup (20-22 settembre) e i match dei Giochi Olimpici di Parigi (26 luglio-11 agosto) grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery: ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento, di cui uno in 4K. Il canale Eurosport 4K si accenderà già il 26 maggio per il Roland Garros e resterà attivo per le due settimane del torneo.

Su Sky anche il Premier Padel

Infine, dopo essere stato il primo broadcaster italiano a trasmettere le sfide dei tornei internazionali di padel (a partire dal 2019), Sky si conferma punto di riferimento anche per questo sport, sempre più amato e popolare. Su Sky e in streaming su NOW, infatti, in onda le sfide del prestigioso circuito professionistico Premier Padel, compresi i tre tornei italiani: il Major di Roma (17-23 giugno), il P1 di Milano (2-8 dicembre) e il P2 di Genova (15-21 luglio).