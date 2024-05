Medvedev si ritira, Lehecka in semifinale

Madrid perde anche la terza testa di serie Daniil Medvedev, costretto al ritiro a causa di un problema muscolare al termine del 1° set contro il ceco Jiri Lehecka, che vola in semifinale in un 1000 per la prima volta in carriera. Venerdì sfiderà Auger-Aliassime, che ha sfruttato il forfait di Jannik Sinner. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

