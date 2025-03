Cinque azzurri in campo: il programma LIVE su Sky

Sabato con cinque italiani in campo in Florida. Debutto per Berrettini, opposto al francese Gaston. Sfide di secondo turno anche per Darderi, Sonego e Arnaldi. Nel femminile inizia il 3° turno con Paolini-Jabeur. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un'altra giornata a forti tinte azzurre al Masters 1000 di Miami , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sarà un sabato con cinque italiani in campo, di cui quattro nel torneo maschile. Tra questi, riflettori puntati soprattutto sull'esordio di Matteo Berrettini che sfiderà il lucky loser francese Hugo Gaston, già battuto lo scorso anno a Phoenix e Kitzbuhel. Big match in vista per Lorenzo Sonego che affronterà il n. 3 del seeding Taylor Fritz mentre Luciano Darderi e Matteo Arnaldi affronteranno rispettivamente l'australiano Walton (entrato in tabellone da lucky loser dopo il ritiro di Hurkacz) e il ceco Machac (sarà il remake dell'ottavo di finale dello scorso anno). Tra le altre sfide di giornata, attesa per il debutto del n. 1 del seeding Sascha Zverev contro il britannico Jacob Fearnley, proveniente dalle qualificazioni. Nel torneo femminile, invece, inizia il terzo turno con Jasmine Paolini impegnata contro la tunisina Ons Jabeur , ex n. 2 al mondo e oggi n. 30 della classifica mondiale.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

