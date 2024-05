Finisce ai quarti l'avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Masters di Madrid: la coppia azzurra, seconda nella Race to Torino, è stata battuta 7-6, 6-4 dallo statunitense Korda e dall'australiano Thompson. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

