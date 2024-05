Gli Internazionali sono su Sky: la guida tv

2024. Su Sky , broadcaster ufficiale dell’ATP Tour, dal 7 al 19 maggio torna lo spettacolo del grande tennis, in diretta dalla Capitale: al via martedì l’81^edizione degli Internazionali BNL d’Italia , in onda su Sky Sport e in streaming su NOW con oltre 500 ore live tra partite, studi e speciali dedicati. Tredici giorni di straordinaria copertura dell’evento , con tutte le sfide - di singolare e doppio - dell’ ATP Masters 1000 e del WTA 1000 . Il canale di riferimento sarà come sempre Sky Sport Tennis , oltre a Sky Sport Uno e Sky Sport Arena . Novità : debutta un nuovo e avveniristico studio dotato di realtà virtuale e della video analisi con Sky Sport Tech ; arriva su Sky la guest star Gabriela Sabatini , la più amata dal pubblico del Foro. Al commento anche l’icona del tennis italiano Flavia Pennetta per un dream team del racconto di Sky Sport, capitanato da Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic .

Un nuovo studio con la realtà virtuale

La tecnologia in continuo avanzamento resta uno dei marchi di fabbrica Sky anche per il tennis. La novità più recente scende in campo proprio per gli Internazionali BNL d’Italia: in occasione dell’importante evento romano, il tennis entra infatti nel salotto più prestigioso della sede Sky di Milano Santa Giulia, l’avanzatissimo Studio 2, che per l’occasione sarà sede di commenti, analisi, aggiornamenti e continue interviste live in collegamento dalla Capitale. Un nuovo “campo centrale del racconto sportivo”, un ambiente unico, tecnologicamente all’avanguardia, che sfrutterà in pieno la realtà virtuale e la video analisi di Sky Sport Tech per trasformarsi in uno spazio aperto proiettato verso i campi da gioco, arricchito da grafiche, statistiche e focus informativi. Non mancherà lo storico Sky Sport Tech, la lente d’ingrandimento virtuale che come sempre aiuterà ad analizzare tecnicamente e tatticamente i colpi decisivi e le giocate più belle. E ancora, il 12 febbraio è nato Sky Sport Plus: durante i tornei ATP e WTA di cui Sky ha acquisito i diritti, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni appassionato può accedere alle immagini in diretta dei campi di gioco seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA, con commento originale, per vivere il tennis come mai prima d’ora. Per gli abbonati NOW da aprile è disponibile EXTRA Match, che arricchisce la proposta dei tornei tennistici, e la novità Pause&Rewind, per mettere in pausa e tornare indietro mentre si guarda un incontro, proprio come su Sky.