Si assegnano oggi i due pass per la finale del Madrid Open, quarto ATP Masters 1000 della stagione. Sul Manolo Santana apre la sfida tra Rublev e Fritz, in serata Auger-Aliassime affronta Lehecka. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

E' il giorno delle semifinali maschili al Madrid Open , quarto Masters 1000 della stagione. Sul Manolo Santana aprono le danze il russo Andrey Rublev e lo statunitense Taylor Fritz . Il primo, vincitore di un 1000 lo scorso anno a Monte-Carlo (sempre sul rosso) è reduce dalla sorprendente affermazione contro il due volte campione alla Caja Magic, l'idolo di casa Carlos Alcaraz . Fritz, specialista sul cemento dove ha vinto il suo unico 1000 (Indian Wells) si sta confermando competitivo anche sulla terra dopo la semifinale del Principato e la finale di Monaco di Baviera. In serata toccherà invece a Felix Auger-Aliassime contro Jiri Lehecka . Il canadese, n°35 del ranking, ha sfruttato il ritiro di Jannik Sinner per tornare tra i migliori 4 in un 1000, mentre il ceco affronta per la prima volta una semifinale Masters. Tutto in diretta su su Sky Sport e in streaming su NOW .

