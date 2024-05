È già iniziato il countdown verso gli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 19 maggio. Lunedì dalle 11 ci sarà il sorteggio dei tabelloni, sia maschile che femminile, a Fontana di Trevi: Djokovic guida il seeding maschile davanti a Sinner, primo di dodici italiani nel main draw. Andiamo alla scoperta delle 32 teste di serie provvisorie (saranno ufficiali con il ranking di lunedì mattina) e degli italiani al via

