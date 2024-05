Seconda giornata agli Internazionali d'Italia, dove si giocano le prime partite del Masters 1000 maschile. Subito in campo sei azzurri: Cobolli, Fognini, Darderi, Passaro e Gigante-Zeppieri, che si affrontano in un derby. Tra le donne tocca, tra le altre, a Errani, Cocciaretto e Bronzetti. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

Si gioca oggi la seconda giornata degli Internazionali d'Italia , che vedono il debutto del 1° turno del torneo ATP . Al Foro Italico scendono in campo subito sei azzurri. Flavio Cobolli affronta il qualificato tedesco Marterer , grande attesa per Fabio Fognini che sfida il britannico Daniel Evans. Promette spettacolo la partita che vedrà opposti Darderi e Shapovalov , mentre Gigante e Zeppieri si affrontano in un derby tutto azzurro. Infine Passaro , arrivato tramite le qualificazioni, se la vedrà con il francese Rinderknech . Nel torneo femminile tocca invece a Bronzetti, Errani, Brancaccio, Cocciaretto, Pedone, Di Sarra. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio.

