La pioggia non ha fermato i tifosi (erano 2.000), accorsi a Piazza del Popolo per vedere Rafael Nadal da vicino. Il maltempo non ha consentito allo spagnolo di allenarsi sul campo in terra installato all'ombra dell'obelisco Flaminio, ma l'ex n. 1 al mondo si è intrattenuto con i supporters per selfie e autografi. "Non ero mai stato qui con così tanta gente, è stupendo e un peccato che piova" ha detto Nadal, accolto con un tifo da stadio tra urla, cori, cartelli e...bandiere spagnole

NADAL: "SUPER MOTIVATO PER ROMA"