Jannik Sinner sceglie il J Medical . A seguito del ritiro durante il Masters 1000 di Madrid, il tennista italiano numero 2 del mondo ha optato per il centro medico della Juventus per guarire dall’infortunio che, come raccontato nella conferenza nella quale ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali BNL d’Italia a Roma, si pensava " non fosse qualcosa di grave, poi con la risonanza ho visto che c'è qualcosa che non va ".

Obiettivo Roland Garros

Nelle settimane nelle quali si giocherà a Roma, con il Masters 1000 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio, ad aiutare Sinner ci sarà Giacomo Naldi, il fisioterapista che già aveva curato la caviglia del tennista altoatesino nel 2022. Il lavoro di Naldi sul numero 2 del mondo per la ripresa delle sue condizioni partirà già da Monte-Carlo, prima di far tappa al J Medical di Torino. Non è, però, la prima volta in assoluto che un tennista italiano decide di affidarsi al centro medico della Juventus per la fase di recupero da un infortunio. Anche Berrettini, in passato, aveva infatti scelto di far tappa al J Medical. L’obiettivo, ovviamente, per Sinner sarà cercare di recuperare nel giro delle due settimane di Roma, per poter tornare in scena al Roland Garros, in programma da lunedì 20 maggio al 9 giugno. Anche perché, come raccontato dallo stesso Sinner, solo qualora dovesse sentirsi pronto e guarito al 100% prenderebbe parte allo Slam sul rosso.