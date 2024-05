Quattordici azzurri e Nadal: il programma di oggi

Complice il rinvio dei match di mercoledì per pioggia, oggi scenderanno in campo 14 azzurri al Foro Italico. Aprono la giornata Vavassori e Lucrezia Stefanini, in serata chiudono Sonego e Nardi. È anche il giorno di Rafael Nadal che alle 13 giocherà sul Centrale contro Bergs. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

Sarà un super giovedì agli Internazionali d'Italia , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio. Complici i match rinviati ieri per pioggia, oggi sono previsti 47 incontri di singolare - tra maschile e femminile - con 14 azzurri in campo . Aprirà il programma Vavassori sulla Grand Stand Arena contro Koepfer, in serata toccherà a Sonego e Nardi. Oltre agli italiani, oggi sarà anche la giornata di Rafael Nadal , all'ultima partecipazione in carriera al Foro Italico. L'ex n. 1 al mondo, dieci volte vincitore a Roma, debutterà sul Centrale contro il belga Zizou Bergs , n. 108 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Nel torneo femminile, invece, si completa il primo turno nella parte bassa (tra i vari match quelli di Errani e Cocciaretto), ma inizia anche il secondo turno nella parte alta del tabellone. Entrano in scena le big, compresa la n. 1 al mondo Iga Swiatek . Reduce dal titolo a Madrid, la polacca affronterà nel primo match della sessione serale l'americana Bernarda Pera.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed EXTRA Match

