Matteo Arnaldi al 2° turno degli Internazionali d'Italia: il sanremese soffre due ore e mezza e batte in rimonta il lucky loser francese Mayot con i parziali di 3-6, 7-5, 6-4. Guarda gli highlights. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

