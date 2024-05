Fabio Fognini show al Foro Italico: l'azzurro gioca un tennis a tratti stellare per liberarsi dopo tre set e oltre due ore e mezza del britannico Daniel Evans con i parziali di 6-4, 3-6, 6-2. Venerdì se la vedrà con Taylor Fritz, 11 del seeding. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

