Cuore Passaro: annulla 3 MP e batte Rinderknech

Prima vittoria in carriera in un Masters 1000 per Francesco Passaro che batte Rinderknech dopo 3 ore e 12 minuti di gioco, annullando tre match point. Il perugino, n. 240 al mondo, affronterà al secondo turno la testa di serie n. 23, Tallon Griekspoor. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

È Francesco Passaro la rivelazione degli Internazionali d'Italia. Entrato in tabellone dalle qualificazioni (dove aveva usufruito di una wild card), il 23enne perugino ha vinto il primo match in carriera in un Masters 1000, battendo il francese Arthur Rinderknech. Una vera e propria maratona sul Pietrangeli durata complessivamente 3 ore e 12 minuti, intervallata da una pausa di 17 ore per via della pioggia: 6-7, 7-5, 7-6 il punteggio finale. Un match di cuore e grinta per Passaro che complessivamente ha annullato tre match point all'avversario. I primi due nel secondo set, in cui l'azzurro ha recuperato da 5-2 con una serie di cinque giochi consecutivi. Sul filo dell'equilibrio anche il terzo parziale, risolto soltanto al tiebreak in cui Passaro ha chiuso al terzo match point dopo averne annullato uno sul 7-6. Alla prima vittoria contro un top 100 (la prima anche del 2024 nel circuito), il n. 240 al mondo tornerà in campo venerdì contro l'olandese Tallon Griekspoor, testa di serie n. 23 del torneo.