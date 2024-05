Sconfitta all'esordio in singolare per Andrea Vavassori, battuto dal tedesco Koepfer con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 26 minuti. L'azzurro ha subito il gioco imposto dal tedesco che ha fatto la differenza con la prima di servizio (85% di resa). Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

