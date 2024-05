Passaro da sogno: batte Musetti e conquista Torino

Continua il momento da favola di Francesco Passaro. Dopo il terzo turno agli Internazionali d'Italia partendo dalle qualificazioni, il tennista perugino ha vinto il Piemonte Open, torneo Challenger 175 giocato sui campi in terra rossa di Torino. Passaro, che appena due settimane fa era n. 240 al mondo, ha battuto in finale Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 40 minuti di gioco. La ciliegina sulla torta dopo 15 giorni praticamente perfetti con 5 vittorie consecutive contro top 100 e 9 degli ultimi 10 match vinti. Passaro ha gestito con grande lucidità la finale di Torino, vincendo il primo set grazie al break in apertura e recuperandone uno di svantaggio nel secondo parziale. Il perugino guadagna così 107 posizioni in classifica (tra Roma e Torino) e da lunedì sarà n. 133 al mondo. Secondo ko consecutivo in finale, invece, per Lorenzo Musetti che prima degli Internazionali aveva perso contro Navone a Cagliari. Adesso il carrarino volerà a Parigi in vista del Roland Garros.