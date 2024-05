Errani e Paolini trionfano in doppio a Roma

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il primo WTA 1000 in coppia battendo Gauff e Routliffe al match tie-break. La bolognese torna così a vincere al Foro Italico dodici anni dopo l'ultima volta LE VITTORIE AZZURRE NEL 2024

Dopo 12 annni due italiane tornano a vincere il torneo di doppio agli Internazionali d'Italia. Come allora, a trionfare è Sara Errani, ma stavolta in coppia con Jasmine Paolini. L'allieva e la maestra coronano una settimana perfetta battendo in finale Coco Gauff ed Erin Routliffe, n. 3 del seeding, con lo score di 6-3, 4-6, 10-8 in un'ora e 29 minuti di gioco. Un successo frutto della resilienza azzurra, di due ragazze che hanno lottato fino alla fine per portare a casa il primo WTA 1000 in coppia, il terzo insieme dopo Monastir 2023 e Linz 2024.

Il racconto del match Il match inizia bene per le azzurre che in apertura strappano il servizio a Gauff. Dopo aver annullato tre palle break nel game successivo, Errani e Paolini gestiscono senza difficoltà i turni di battuta e guadagnano un secondo break di vantaggio grazie a due doppi falli di Routliffe. Sul 5-2 la coppia italiana accusa un piccolo passaggio a vuoto, ma nel game successivo chiudono il set. Nel secondo parziale, però, l'inerzia cambia. Routliffe, la giocatrice più in ombra delle quattro a inizio match, sale di livello soprattutto nel gioco a rete e Gauff trova maggiore continuità. Eppure Errani e Paolini hanno avuto la chance di indirizzare il match, avanti 3-2 e 0-30 e vicine al break decisivo. Break che, invece, conquistano l'americana e la neozelandese nel settimo gioco, strappando il servizio a Errani dopo il gratuito di dritto di Paolini sul 40-30. Si arriva così al match tie-break: incerto, lottato e giocato punto a punto. La freddezza di Errani e Paolini è decisiva, con la svolta sul 8-8: Routliffe mette fuori il dritto che porta le azzurre al match point, convertito con un doppio fallo di Gauff.

Il balzo nella Race e il sogno olimpico La vittoria di Roma è il giusto premio per due ragazze che hanno trovato una perfetta alchimia, in campo e fuori. Da una parte l'eterna Sarita che a 37 anni e al 30° titolo WTA nella specialità continua a trovare nuovi stimoli dopo aver vinto tutto in carriera in doppio. Dall'altra la giovane Jasmine, cresciuta anche attraverso i consigli di Errani. Adesso per le azzurre ci sono altri due obiettivi. Da una parte una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024, dall'altra la qualificazione alle WTA Finals in Arabia Saudita. Attualmente Errani e Paolini, infatti, sono quinte nella Race.

Errani e Paolini: "Vittoria incredibile" Paolini incredula e sorridente dopo il match: "Essere qua con il trofeo in mano è incredibile, non ci avrei mai creduto - spiega - Sono veramente felice. Grazie a Sara, senza di lei sarebbe stato impossibile. Questo è il torneo più bello dell'anno". Stesse sensazioni anche per Errani: "Io ancora non ci credo, vincere di nuovo questo torneo è pazzesco, non me lo sarei mai aspettata. Per me è un onore giocare con Jasmine, spero di continuare così. Adesso ci sono altri obiettivi come Parigi e le Olimpiadi, speriamo di darvi altre gioie".