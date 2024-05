Zverev torna campione a Roma: Jarry ko in 2 set

Zverev torna Re a Roma sette anni dopo la prima volta. Il tedesco batte in due set Nicolas Jarry e conquista così il primo Masters 1000 dopo il grave infortunio al Roland Garros 2022 . Con questo risultato Sascha torna n. 4 al mondo, scavalcando Medvedev L'ALBO D'ORO DEL TORNEO

Sascha Zverev torna Re al Foro Italico. Sette anni dopo la prima volta, il tedesco vince gli Internazionali d'Italia, battendo in finale Nicolas Jarry: 6-4, 7-5 il punteggio finale in favore del n. 5 al mondo in un'ora e 42 minuti di gioco. Un successo meritato per il tedesco, quello della piena maturità che arriva a due anni di distanza dal grave infortunio al Roland Garros 2022. Sascha ha giocato una partita di altissimo livello soprattutto al servizio, vincendo il 95% di punti con la prima (37 su 39), e commettendo appena 8 errori gratuti. Jarry è rimasto a contatto a lungo, ma alla fine ha fatto i conti con la forza dell'avversario che non ha concesso palle break nel match.

Il racconto del match La partenza è sul filo dell'equilibrio, ma con velocità diverse al servizio. Zverev perde un solo punto nei turni di battuta (un parziale praticamente perfetto con soli 2 errori gratuiti), Jarry soffre di più. Il cileno annulla le prime due palle break nell'ottavo gioco, sbagliando due rovesci e mettendo in rete una smorzata. Sascha non ne approfitta, ma il break è solo questione di tempo è arriva nel decimo gioco. Jarry viene tradito dal dritto: sbaglia due volte con questo fondamentale e concede una palla break che coincide con un set point, convertito con un altro errore di dritto del cileno. Nel secondo parziale il leitmotiv è lo stesso e il match si accende dal nono gioco in poi. Per la prima volta Zverev serve sul 30-30 e tiene la battuta, poi sul servizio di Jarry, nel decimo game, guadagna i primi due match point, annullati con merito e coraggio dal cileno. Il momento decisivo, però, è a un passo dal tiebreak: Zverev conquista altri due championship point in risposta, ma stavolta chiude con un dritto vincente. leggi anche Errani e Paolini regine di Roma: trionfo in doppio

Zverev fa 22 e torna n. 4 ATP Per Zverev è il ventiduesimo titolo in carriera, il sesto Masters 1000. Il tedesco, inoltre, diventa il decimo giocatore nell'Era Open a vincere almeno due volte al Foro Italico. Una vittoria importante anche per il ranking: Zverev, infatti, torna n. 4 al mondo scavalcando Daniil Medvedev e sale al secondo posto nella Race per le ATP Finals. Un biglietto da visita invidiabile in vista del Roland Garros.

Jarry in lacrime durante la premiazione Il ko non cancella il torneo da sogno di Nicolas Jarry, alla prima finale in carriera in un Masters 1000. "È stata una settimana incredibile, grazie a tutti per l'appoggio" ha detto il cileno commosso e con la voce rotta durante la premiazione. "Dietro questo risultato c'è tanto sacrificio da parte mia e del mio team - ha aggiunto - Giocare una finale in questo stadio è un grande onore, spero di poter tornare e vincere".